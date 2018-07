Tiger Woods se divorcia de Elin Nordegren

Según el Daily Mail, el golfista número uno del mundo se divorcia de su mujer Elin Nordegren. Los detalles del acuerdo financiero no han sido revelados pero se estima que pueda llegar a unos 600 millones de euros.



La ex modelo sueca firmó un acuerdo prenupcial cuando contrajo matrimonio en 2006. Este fue renegociado al saltar el escándalo de infidelidad por parte de Woods.



El deportista intentó salvar su matrimonio pero fueron unas diecinueve mujeres las que decían haber estado con él.



Esto llevó a Woods a retirarse durante un tiempo de su profesión. Al menos, hasta que se calmasen las cosas con su mujer.



La pareja compartirá la custodia de sus dos hijos. A cambio de las ganancias financieras masivas que va a recibir Nordegren, acuerda guardar silencio sobre su matrimonio. Y él no puede exponer a sus hijos a cualquiera de sus novias.



Con respecto al lío amoroso del golfista con Rachel Uchitel, el diario británico afirma que le han pagado más de 4 millones de euros a cambio de un acuerdo de confidencialidad.