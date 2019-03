La tenista Serena Williams se compromete con su novio después de un año de amor

La tenista estadounidense Serena Williams ha vivido uno de sus momentos más dulces, y ha querido compartirlo con los usuarios de la res social Reddit, de la que su chico es cofundador. El empresario Alexis Ohanian tiene claro que quiere pasar el resto de su vida al lado de Serena y ha preparado una pedida de lo más especial, que su chica ha narrado como si de una película romántica se tratase.

Parece que un año ha sido tiempo suficiente para que Alexis y Serena tengan claro que quieren darse el 'sí quiero'. Comenzaron a salir en 2015 y han mantenido siempre su relación de la forma más discreta posible, y es que no son muy dados a hacer alarde de su vida privada. Estamos acostumbrados a que las celebrities presuman de anillo en las redes sociales después de prometerse con sus parejas o de casarse, pero este no ha sido el caso de Williams, que se ha limitado a contarnos la historia.

"Llegue a casa un poco tarde. Alguien había hecho las maletas por mí. Y un coche me estaba esperando. El destino era Roma. Y mi príncipe encantado me iba a acompañar", explicaba Serena. "De vuelta al lugar en donde nos conocimos. Ahora era un círculo completo. En la misma mesa donde una vez coincidimos por casualidad, pero ahora era por elección. Se puso de rodillas, y él me lo pregunto. Y yo dije que sí", concluía la tenista en Reddit.

Una historia que parece estar sacada de un cuento, a la que ha puesto el broche de oro Alexis que ha compartido el mensaje de su prometida y ha añadido: "Dijiste que sí. ¡Y me hiciste el hombre más feliz del planeta!". Aún no sabemos la fecha del enlace pero parece que el 2017 va a venir cargado de romanticismo.