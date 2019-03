Sylvie van der Vaart: "Le fui infiel a Rafael y eso causó la ruptura de mi matrimonio"

Después de que Sylvie van der Vaart quedase de víctima y mujer abandonada tras su divorcio con Rafel Van der Vaart, parece ser que las causas de su ruptura no son las que se apuntaba desde un principio. Y es que el verdadero motivo de su separación se debe a una infidelidad por parte de la rubia.

Tras recibir los 5 millones de euros por parte de su exmarido después del divorcio, la modelo ha reconocido que tuvo un ‘affaire’ con un piloto de la aerolínea KLM, Balasz Vajta, un extraño al que conoció por casualidad durante un vuelo de Londres a Ámsterdam. "Sí, yo engañé a Rafael", admite Sylvie.

La modelo se excusa de su aventura diciendo que "desde la cirugía, yo sufría un grave complejo de inferioridad. No dejaba que Rafael me viese desnuda, ni que me tocase los pechos. Solamente a través del sexo con un extraño podía superar ese miedo". Pero al parecer, el futbolista se enteró en Nochevieja de 2012, y en plena fiesta de fin de año dio a su mujer un puñetazo delante de un grupo de invitados, lo que puso punto y final al matrimonio.