Tiger Woods compra el silencio de su ex mujer

La ex mujer de Tiger Woods ha dado una exclusiva en la que ha contado que su vida con el golfista "ha sido un infierno", que ha aguantado por sus hijos, pero que" ya no podía más". Ésta es la única vez en la que Elin Nordergren se ha pronunciado, a lo que ha dicho que no lo volverá a hacer.

Pero una de las amantes de Tiger ha abierto la veda y ha declarado, a la revista Life & Style, que Elin “está callada por dinero y no porque no sepa nada más de lo sucedido en sus años de matrimonio con el deportista”.

El dinero puede comprarlo casi todo, incluso el silencio. Y con casi 100 millones de euros, mucho más. La amante ha asegurado que no le extrañaría que, tras el acuerdo, Tiger “haya obligado a su ex mujer a hacer esa entrevista para salvar su reputación”.