Shakira y Piqué pillados ‘in fraganti’ en un parking

Es una de las parejas de moda y no muestran ningún reparo en mostrar su amor, tanto es así que han sido pillados de lo más cariñosos en un parking de Miami. Si no teníamos suficiente con las muestras de cariño que se dejan en Twitter, ahora vemos a Shakira y Piqué efusivos mostrando su amor en un párking.

Después de unas vacaciones con su chico, la cantante se encuentra recorriendo Estados Unidos con su gira ‘Sale el Sol’. Piqué, al seguir de vacaciones, sigue a su novia allá donde va y no ponen reparo en dedicarse arrumacos estén donde estén.

La edición online del ‘Daily Mail’ ha publicado unas fotos que muestran a la pareja sonriente, dándose abrazos y achuchones entre los coches, sin darse cuenta de que una cámara estaba captando tan íntimo momento.

No es la primera vez que vemos a la cantante y al futbolista demostrando que su relación va viento el popa. Últimamente no hay lugar del mundo que ellos no pisen y en el que se deshagan en achuchones y arrumacos. ¿Qué será lo próximo con lo que nos sorprenda la parejita?