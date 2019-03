Shakira y Piqué niegan autógrafos y fotos a sus fans

LA PAREJA NO QUIERE SOCIALIZAR CON SUS SEGUIDORES

Ya sabemos que Shakira y Piqué se han vuelto cada vez más celosos de su intimidad. Tanto que aunque ya se venía rumoreando el embarazado de la colombiana desde hacía un tiempo, no ha sido hasta hace unos días cuando lo han confirmado. Tan ‘herméticos’ se han puesto que incluso no dan oportunidad a sus fans de que se echen fotos con ellos o, incluso, de firmarles autógrafos. De hecho, eso mismo fue lo que le pasó a un seguidor hace unos días cuando los vio paseando por Barcelona: el futbolista le dejó bien clarito que no le iban a dar el gusto, es más, la cantante ni se giró a mirarle.