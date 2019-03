Shakira y Piqué o Melissa Jiménez y Marc Bartra, las WAGs del Barça celebran la Champions junto a sus chicos

El Barça no puede pedir más esta temporada. Después de haber ganado la Liga y la Copa del Rey, este fin de semana se ha hecho con la Champions, y, claro, los jugadores no podrían estar más contentos ni sus mujeres más orgullosas. Tanto es así que no han dudado en colgar multitud de fotos a través de las redes sociales posando con sus chicos y la copa.

Las WAGs siguieron el partido desde las gradas junto al resto de aficionados, tras el que saltaron al campo para celebrar el triunfo junto a sus chicos. También se sumó a la fiesta la mini cantera del Barça, que nos permitió ver disfrutando sobre el césped a los pequeños de Piqué, Messi, Naymar y Luis Suárez, entre otros.

Mientras Shakira, Melissa Jiménez, Antonella Rocuzzo o Raquel Mauri celebraron el título junto a sus chicos en una gran noche de fiesta, otros como Andrés Iniesta tuvieron que hacerlo solos, ya que su mujer dio a luz la semana pasada y no ha podido trasladarse hasta Berlín. Fue también una celebración muy especial para Xavi Hernández, que jugó su último partido con el Barça y que dedicó a su mujer, Nuria Cunillera, y a su futuro hijo.

Pero, sin duda alguna, la post fiesta que se marcaron para la celebración dio mucho de qué hablar, sobre todo por el vídeo que publicó Piqué en su cuenta de Instagram en el que podemos ver al futbolista y su chica, Shakira, celebrando el triunfa así de 'contentillos...