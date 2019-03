Shakira y Gerard Piqué, una pareja inseparable

Muchos de los futbolistas del Barça se han trasladado hasta Munich para estar presentes en la gala del ‘Balón de Oro 2011’. Un acontecimiento deportivo en el que el equipo azulgrana opta a quince premios.

Por eso, los jugadores han querido estar acompañados por sus chicas. Y como no, Shakira y Piqué ha sido una de las parejas que más miradas ha acaparado.

En el aeropuerto de Barcelona la pareja ha coincidido con Messi y su novia, Antonella Rococuzzo. La de Barranquilla lucía mini falda con print de leopardo y botines y no se ha soltado de su ‘piquetón’ en ningún momento.

Pero es que se ve que su chico está enamorado hasta las trancas y así lo ha demostrado a su llegada a la Gala. Los dos han aparecido la mar de guapetones y Piqué no ha dudado en hacerle mimitos a su chica delante de los medios.

No es la primera vez que los tortolitos se dejan ver tan enamorados delante de los flashes. Últimamente no hay acontecimiento al que no acudan juntos… ¡cómo si se hubiesen ‘mimetizado’!

Shakira ha lucido para la ocasión un vestido largo rojo. Pero hace tan sólo unos días podíamos verla tomando el sol con un mini tanga en Miami… ¿Estaría bronceándose para este evento?