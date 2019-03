Shakira está dispuesta a aprender catalán para poder hablar con la abuela de Piqué

Shakira está cada vez más metida en el núcleo familiar de Piqué y, según cuenta el jugador blaugrana, la colombiana tuvo algún que otro problema de entendimiento con su abuela que solo habla catalán. Por eso a Shakira no le importaría recibir unas cuantas lecciones de catalán para poder involucrarse todavía un poco más con el entorno de su chico.

En un reportaje publicado por El Pais, el deportista ha hablado sobre cómo poco a poco Shakira se está convirtiendo en una más del clan Piqué.

Según relataba el propio Gerard, Lina, su abuela, y Shakira no pudieron comunicarse con naturalidad por culpa del idioma. Y es que la colombiana no conoce el catalán, la lengua mater de Lina. El futbolista bromeaba contando la anécdota: "Ella bastante tenía ya con hablar en castellano. ¡Y Shakira flipaba, no la entendía nada!".

La pareja lleva más de un año de relación y Shakira, que ha fijado su residencia en la Ciudad Condal para estar más cerca de su chico, está cada vez más involucrada con su familia política. De hecho, hasta el padre de Gerard, Joan, aseguraba que la colombiana "Es una más de la familia".

Pero el amor que siente Shakira hacia su novio va más allá de haberse hecho ferviente culé para apoyar al equipo de Piqué sino que también estaría dispuesta a aprender catalán. Todo por amor.