Shakira consuela a Piqué por la derrota azulgrana

EN LA FINAL DE LA COPA DEL REY

La colombiana Shakira no pudo perderse el partido que disputaban el Real Madrid y el Barça por la Copa del Rey. No sabemos si la colombiana es o no aficionada al fútbol, pero por su chico estuvo allí. Y es que la guapa cantante quiso animar y apoyar a su novio Piqué desde las gradas en la final y consolarle tras la derrota.