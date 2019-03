Shakira se compra una isla en las Bahamas valorada en más de 12 millones de euros

La crisis es un hecho. Sin embargo, para muchas de nuestras celebrities los malos tiempos pasan de largo y no les mueven ni un pelo. Esto mismo es lo que le ocurre a nuestra Shakira. La colombiana está cansada de las compras normales y corrientes y ha decidido invertir sus ahorrillos, nada más y nada menos, que en una isla en las Bahamas por más de 12 millones de euros. ¡Toma ya!

Súper 'piquetona' no ha podido resistirse a tal caprichito pero, como ella es muy precavida, no ha querido comprársela sola. El compañero de gastos no es su novio Piqué, no, no. Es Roger Waters, miembro del grupo Pink Floyd. Si es que la música cuando une, lo hace a lo grande...

El deseo de Shak y Roger es construir un complejo hotelero de auténtica película y residencias con playas privadas. Pero no todo irá destinado a lo laboral. Estos dos artistas se quedarán con varias playas privadas para su uso y disfrute. Vamos, un lujo en toda regla.

Artistas y amigos de la cantante como Alejandro Sanz y Miguel Bosé están como locos con la idea y ya piensan en trasladarse allí en cuanto Shakira les de el 'okey'. El que no sabemos si estará dispuesto a compartir isla con la 'waka-waka' es Piqué, quien últimamente sólo aparece en solitario y no dice ni 'mú' de su adorada chica... ¿Será este el motivo por el que no se ha asociado con Shakira en la compra de la isla? Esperemos que no y podamos seguir viéndoles tan juntitos y acaramelados como siempre...