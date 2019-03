Shakira comparte una foto junto a Piqué durante sus vacaciones en El Caribe recordando la canción que le dedicó

LA PAREJITA ESTÁ EN CANCÚN DISFRUTANDO DE UNOS DÍAS DE RELAX

Qué envidia nos dan nuestros famosos que no paran de compartir imágenes en las redes sociales de sus idílicas vacaciones. Este ha sido el caso también de Shakira que ha publicado una imagen junto a Piqué en la que aparecen muy sonrientes. Se ve que la pareja está disfrutando de lo lindo de sus días de descanso en Cancún, aunque no sabemos si lo están haciendo los dos solos o con el pequeño Milan ya que no aparece en la foto. Lo que sí es cierto es que la colombiana no ha dudado en pregonar a los cuatro vientos su amor por su chico, escribiendo parte de la letra de la canción que le dedicó en su último disco.