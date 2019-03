Shakira: "Me casaría con Piqué un minuto después de que me pidiera matrimonio"

Ya han pasado cuatro años desde que Shakira y Gerard Piqué se conocieron durante la grabación del ‘Waka Waka’ previa al mundial de Brasil, un día que la cantante recuerda emocionada.

"No me puedo creer que ya hayan pasado cuatro años desde que nos conocimos. Me acuerdo perfectamente de que estábamos grabando el videoclip de ‘Waka Waka’ y que, cuando terminamos, se me acercó y me dijo: 'Voy a ganar este Mundial porque quiero verte al final del torneo e invitarte a una cena romántica'. ¡Y lo cumplió!" explicaba Shakira al ‘E! Online’.

Pero la cosa no quedó ahí, había más. "Hace dos años me dijo que acudiríamos juntos a este Mundial de Brasil con nuestro primer hijo, y también ha ocurrido exactamente como predijo”, recuerda Shak que hace año y medio se convirtió en madre por primera vez.

A pesar de que están en uno de sus mejores momentos y que Shakira no se pensaría dos veces si Gerard le pidiera casarse, todavía no se lo han planteado. "Me casaría con él un minuto después de que me pidiera matrimonio, pero la verdad es que todavía no estamos en ese capítulo de nuestra vida en común”, declaró.