Shakira, una asesora de excepción para Piqué

Piqué convierte en oro todo lo que toca. Si ya tenía muchísimo éxito como futbolista, ahora triunfa también como modelo de las mejores firmas. Su caché subió como la espuma desde que comenzó su idílico romance con la cantante Shakira y la revista FHM ha querido que sea el prota de su última publicación. Muy elegante y trajeado, desborda estilazo por todos los poros de su piel, pero el mérito no lo tiene él, sino Shakira y sus consejos de moda....

Desde que mantiene una relación con la colombiana, nuestro chico protagoniza portadas de revistas y es imagen de firmas como Mango o Nike. Vamos, que es tendencia en estado puro.

El defensa del Barcelona tiene claro que le encanta seguir las tendencias. Pero lo que ocultaba Piqué es que su estilo y glamour no vienen de serie. Sino que tiene a su particular asesora de imagen en casa. Y es que su adorada Shakira es la encargada de vestirle... ¡De pies a cabeza! El futbolista ha confesado que hay una persona en su vida que le ayuda a ir siempre perfecto y esa no es otra que su waka-waka preferida. Visto lo visto, no sería de extrañar que Shak le comprara también la ropa interior...

"Cada uno tiene su estilo. Cuando te vistes lo más importante es sentirte cómodo con lo que llevas". Si, si. Muchos consejos de moda los que da el futbolista pero es su chica la que le ayuda a ir siempre perfecto...

¿Le veremos pronto salir del campo para dedicarse en cuerpo y alma a las pasarelas?