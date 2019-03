La sexualidad de Cristiano Ronaldo vuelve a estar en duda a pesar de presumir de nueva novia, Georgina Rodríguez

Mucho se ha hablado de la sexualidad de Cristiano Ronaldo, pues algunos creen que el jugador blanco en realidad es gay y mantiene una relación sentimental con Badr Hari, el 'kickboxer' marroquí con el que se le relacionó este verano, mientras que otros defienden su heterosexualidad a capa y espada. Pero… ¿Quién será realmente la pareja de Cristiano?

Hace unos días, el delantero del Real Madrid se dejaba ver a plena luz del día junto a Georgina Rodríguez, una joven de 21 años, española y modelo. Georgina ha vivido la mayor parte de su vida en Jaca, Huesca, ha estudiado ballet, vivió un tiempo en Londres -donde aprendió inglés- y ahora se ha mudado a Madrid, donde se dedica a la moda.

Georgina Rodríguez | Redes Sociales

Por mucho que presuma de sus affaire con chicas guapas y explosivas, muchos seguidores del futbolista siguen creyendo que se trata de 'novias por contrato', tal y como revela la revista Cuore. Cuando se le relacionó con Paris Hilton (2009), ella confesó: "Me gustan los hombres machos", sentenció. O la mismísima Irina Shayk, que reveló: "Con Cristiano me sentía fea e insegura. Me gustan los hombres que saben tratar a las mujeres".

Y es que las patadas, insultos y sobre todo las palabras que intercambiaron Koke y Ronaldo, durante el partido que se celebró en el Estadio Vicente Calderón, han vuelto a resurgir las dudas sobre si Cristiano es gay o heterosexual. "Sí, soy maricón. Pero estoy lleno de pasta, cabrón", le dijo el portugués al jugador del Atlético de Madrid, quien le había llamado "maricón".