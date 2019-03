Sergio Ramos también se va de boda… ¡A la de su hermana Miriam!

Este fin de semana se celebraba otra boda futbolera más: la de Miriam, la hermana de Sergio Ramos. “Porque el amor de hermana no tiene sustituto, porque me conoces tal y como soy, porque me aceptas a pesar de todas mis faltas, porque posiblemente pensarás que “no te queda otra”, pero siempre estás conmigo. Por todo eso: eres mi hermana consentida, Te quiero mucho”. Con estas cariñosas palabras, el madridista felicitaba a su hermana a través de Twitter.

Tras su reciente ruptura con Lara Álvarez, el futbolista llegó al enlace del brazo de su madre. Muy elegante, con traje negro con chaleco, Ramos fue el que más miradas acaparó.

El enlace se celebró en la iglesia de El Salvador en Sevilla. Entre los asistentes, hubo varios rostros conocidos como el de Pepe Reina, el torero Alejandro Talavante y la ex miss España Vania Millán, novia de René, hermano de Ramos.

Tan sólo una semana antes del bodorrio, Ramos celebró junto con sus colegas la despedida de soltero de su cuñado. El grupo entero llevaba una camiseta en la que se podía leer 'Con todos ustedes el pulpo Pol' y al chico lo vistieron con un trikini y unos pitillos en rosa fucsia. El madridista retransmitió la fiesta a través de Twitter, pero sólo unas horas despúes quitó la mayoría de las imágenes. Aún así, nos imaginamos que lo celebraron por todo lo alto...