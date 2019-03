Sergio Ramos rompe con Pilar Rubio

¡Hay qué ver que poquito les ha durado el amor a Sergio Ramos y Pilar Rubio! Y es que la que apuntaba convertirse la pareja de moda ha puesto fin a su romance hace tan solo unas semanas. Según confirman fuentes cercanas a la pareja para el portal Vanitatis, lo suyo ha llegado a su fin y ya hacen vidas por separado: ella con continuos viajes entre Madrid y Londres y él refugiado en su mansión de la Finca.

Dos meses de amor que comenzaron en la Eurocopa 2012 cuando el jugador de la Selección Española se fijó en la guapísima presentadora. Ella por aquel entonces salía desde hacía diez años con el cantante del grupo Hamlet, Molly, pero eso no le impidió caer rendida a las redes del futbolista, quien comenzó su conquista vía SMS. Desde entonces, parece ser que el vocalista no levanta cabeza y vive desde entonces junto a sus padres.

Una ruptura que ha pillado a todos por sorpresa menos a los íntimos de Pilar, ya que aseguran que desde el primer momento sabía que esto no era “nada serio”. Pero ella estaba taaaan feliz, que así quiso demostrarlo en su último acto público: “Estoy muy feliz. No me puedo quejar: tengo salud, trabajo, amigos… En definitiva, todo me va bien”, decía mientras salía con el jugador.

Así que, visto lo visto, parece que dos de nuestros guapérrimos nacionales vuelven a estar en el mercado y dispuestos a olvidar este romance que tan poquito les ha durado pero que tanta expectación ha generado.