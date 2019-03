Sergio Ramos rodeado de chicas en bikini en Marbella

Este verano está siendo muy especial para los jugadores de fútbol y es que sin mundial ni europeo, el verano es mucho más largo para ellos. Sergio Ramos no tardó en hacer las maletas y salir de Madrid pitando, pero si pensabais que iba a estar solo... ¡no le conocéis bien!

El sevillano eligió el sur para sus vacaciones. Este puente el futbolista se plató en Marbella donde le esperaban varias chicas para hacer de sus días de relax el sueño de cualquier macho.

Relajando en una tumbona, el futbolista tomó el sol rodeado de mujeres. No se podía quejar el sevillano ya que estaba muy bien acompañado. Tres guapas mujeres pendientes del jugador y él dejándose querer.

Entre estas mujeres no estaba la guapa Lara Álvarez. El madridista y la periodista vivieron un corto romance que no terminó de cuajar y ahora Sergio sigue siendo uno de los solteros de oro de nuestro deporte. No parece que lo esté pasanado muy mal.