Sergio Ramos se rodea de guapas en el partido del Real Madrid... sin Pilar Rubio

AMAIA SALAMANCA, HELEN LINDES Y OTRAS CELEBRITIES ACUDIERON A ANIMAR AL REAL MADRID

Que no cunda el pánico, que de momento nuestro buenorro Sergio Ramos no ha cambiado de deporte. Eso sí, el futbolista no dudó en acudir al partido de baloncesto del Real Madrid contra el Anadolu Efes para animar a los blancos. Las que tampoco faltaron fueron las guapérrimas Amaia Salamanca y Helen Lindes, muy pendiente de su chico Rudy Fernández. Pepe y Diego López, compis de Sergio, no faltaron a la cita. ¡Menuda tarde de colegueo!