Sergio Ramos publica su corte de pelo con una canción de Rihanna en Instagram

Sergio Ramos es un innovador en lo que se refiere a cortes de pelo. Y es que es futbolista lo ha probado casi todo, pero aún le quedaba algo pendiente: raparse la cabeza. Así que sin pensarlo dos veces se ha despedido de su melena, y ha querido compartirlo con todos mediante un original vídeo publicado en Instagram.

Un vídeo en el que el futbolista aparece muy sonriente y con su nuevo look. Pero el punto más divertido se lo añade al poner de fondo una canción de Rihanna. El comentario que acompaña al vídeo es el siguiente: "Mi nuevo look, de lo poco que me quedaba pendiente. ¡Raparme la cabeza! ¿Os gusta? ¡Saludos a tod@s!".

Sergio se encuentra en una etapa de su vida repleta de felicidad, y es que está esperando su segundo hijo junto a Pilar Rubio, con quien ya ha formado una familia. La presentadora por su parte no ha perdido la ocasión de estrenar la nueva temporada en El Hormiguero enseñando su tripita.