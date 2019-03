El misterioso regalo de Sergio Ramos a Pilar Rubio por su 41 cumpleaños

Pilar Rubio ha estado todo el fin de semana de celebración por su 41 cumpleaños aunque, sin duda alguna, la más especial ha sido junto a Sergio Ramos, padre de sus tres hijos y prometido, ya que se darán el 'sí, quiero' en Sevilla el próximo 15 de junio.

La colaboradora de 'El Hormiguero' comenzó su cumple entre flores y amigos, pero terminó cenando junto al futbolista, que tuvo unas preciosas palabras para ella en un día tan especial: "No son las experiencias vividas, son las experiencias por vivir. No son los recuerdos compartidos, son los recuerdos por compartir. No son los años cumplidos, son los años por cumplir. Porque llenaste mi vida de colores y risas, de complicidad y pasión, de sinceridad y entrega, de familia e ilusión. Muchas felicidades, cariño @pilarrubio_oficial. Te quiero!!! #ComoSiFueseElPrimero".

La respuesta de Pilar no se ha hecho de esperar y rápidamente le daba las gracias a su chico: "Muchas gracias amor @sergioramos por cada mirada, caricia y palabra que compartimos día a día. Por cierto, me ha encantado tu regalo... Te quiero mucho".

Sus seguidores enseguida le han preguntado de qué regalo se trataba, pero por el momento Pilar no ha desvelado nada de nada…