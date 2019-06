El pasado 15 de junio Sergio Ramos y Pilar Rubio celebraron una espectacular boda que tuvo lugar en Sevilla, una increíble boda de la que todavía, dos semanas después, se sigue hablando. Y es que tras descubrir un montón de secretos de su boda, ahora es el turno de la luna de miel.

La presentadora y el futbolista del Real Madrid han viajado hasta Costa Rica donde están disfrutando del sol, el mar y las diferentes actividades que están realizando en plena naturaleza. Hasta allí han viajado junto al portero del Real Madrid, Keylor Navas, original del país, que les está mostrando algunos de los rincones más bonitos.

Y aunque durante su estancia, Pilar y Ramos sufrían un pequeño susto, ya que este martes se registraba en el país un temblor de magnitud 6,7 en la escala Ritcher; la pareja sigue disfrutando de su viaje y mostrándose así de enamorados a través de las redes sociales.

Recientemente era Ramos el que publicaba un romántico mensaje a través de su cuenta de Instagram con el que ha conseguido derretirnos: "Y que la luna de miel que empezó hace 7 años no acabe nunca... Always on a honeymoon with you! TQM @pilarrubio_oficial".

