Sergio Ramos la lía en Twitter tras felicitar a las chicas de waterpolo por su victoria en el Mundial un mes después

¡Más vale tarde que nunca! Esto es lo que debió pensar Sergio Ramos después de revolucionar las redes sociales tras felicitar a las chicas de waterpolo 24 días después de su victoria en el Mundial de Barcelona: "Hora de descansar después de ver ganar a la selección femenina de waterpolo. Enhorabuena chicas!" .

Y claro, es que Sergio ha estado tan ocupado durante sus vacaciones que no ha tenido tiempo de ver la televisión y ha sido ahora que ha vuelto a su rutina diaria cuando estaba descansando en su sofá y vio de repente el partido en la tele pensando que era en directo, cuando realmente era en diferido. Por lo menos él ha quedado bien con el equipo, no vaya a ser por no felicitar.

Pero ante tal metedura de pata pública, las redes no perdonan ni una y el futbolista se ha convertido en el centro de todas las burlas en Twitter llegando a ser Trending Topic con el hastag: #sergioramosfacts. Y es que los despistes 2.0 de Sergio ya van siendo épicos.

Otro de sus errores en Twitter fue cuando le cambió el nombre al equipo de la NBA San Antonio Spurs como los 'San Francisco', o su célebre comentario: “Cuando éramos pequeños a algunos amigos les gustaba el baloncesto, a otros el basket”. Y cómo no recordar su felicitación de navidad intentando emular el idioma de Shakespeare. Algo que quedará en la memoria de todos porque aunque meta la pata por lo menos lo hace con gracia y él siempre se lo toma todo con sentido del humor. Así que Sergio no te preocupes que un despiste lo tiene cualquiera...