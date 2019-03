Sergio Ramos se lanza a la piscina antes de comenzar la temporada en el Real Madrid

Se ha vuelto viral

Sergio Ramos comienza la temporada en el Real Madrid demostrando sus habilidades 'piscineras'. El capitán del equipo blanco ha compartido un vídeo en Instagram donde se tira a la piscina y el salto no acabó de la mejor manera: "Lanzado…de cabeza a la próxima temporada". Las mofas en la red no se han hecho esperar y los usuarios de Instagram no han dudado en escribir algunos comentarios riéndose del jugador: "De plancha a la nueva temporada" o "Como futbolista eres un crack pero para tirarte a la piscina vaya barrigazos que pegas".