Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo o Fernando Torres, ¿han dejado de ser unos futbolistas horteras?

Con el paso del tiempo, vemos cómo nuestras celebrities van cambiando… ¡En su mayoría! Algun@s van a mejor, otr@s a peor y también están aquellos que simplemente se mantienen. Aprovechando el reciente cambio de look de Cristiano Ronaldo, que ha optado por dar luminosidad a su cabello con unas mechas más claras, hemos querido hacer un repaso a la evolución, o no, en los estilismos de algunos de nuestros futbolistas más emblemáticos por sus looks, que en muchos casos han llegado a ser copiados.

Y comenzado por el portugués, queda claro que su estilo ha evolucionado más bien poco. Es amante de las cadenas, las camisetas con ‘escote’ y los trajes de ‘brilli brilli’. En su favor hay que decir que cada vez se pone menos esos diamantazos en las orejas, pero su ‘chonismo’ sigo estando latente.

Los pendientes brillantes han sido también santo y seña de ex futbolistas como David Beckham y Guti. Si echamos la vista atrás, el primero comenzó con una melena demasiado rubia y unos looks que a veces daban dolor de ojos. Pero gracias a su mujercita, Victoria Beckham, que en sus años mozos también se las traía, ha ido evolucionando y se ha convertido en un auténtico ‘gentleman’ inglés. Sin embargo no podemos decir lo mismo de Guti, porque su excesivo modernismo no acaba de convencer así como sus cortes de pelo y esa perilla excesivamente rubia que luce en los últimos tiempos.

Y quedándonos en el ámbito nacional, el cambio más radical ha sido el de Sergio Ramos que por fin dejó atrás su larga melena y sus diademas para lucir un nuevo corte de lo más favorecedor. ¡Sí que ha ganado puntos! En cuanto a la moda, pues ahí va… Cierto es que sus looks a lo ‘dandy’ quedaron atrás y ahora se pasea con tendencias más actuales pero aun así, todavía le falta por pulir. Como él, Fernando Torres o Iker Casillas, que van poquito a poco: el primero por lo menos ya no se tiñe de rubio el pelo y con cabello cortito y de su color parece hasta un hombre hecho y derecho; el segundo ahí va, pero debería recibir algunos consejitos de su chica, Sara Carbonero, y dejar de ir tan de ‘andar por casa’.

A ti qué te parece, ¿han ido a mejor, a peor o se han mantenido con el paso del tiempo?