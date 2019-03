Sergio Ramos, comparado con un muy atractivo actor en la gala de los premios The Best

Sergio Ramos recibía el galardón al Mejor Once The Best en los premios que otorga la FIFA. Fue acompañado por una impresionante Pilar Rubio, que deslumbró con un vestido de lentejuelas de la diseñadora Elisabetta Franchi.

Pero el futbolista se puso también de lo más elegante, con un esmoquin en blanco y negro que le quedaba como un guante. De ahí que hasta llegaran a compararle con Brad Pitt en la película ‘Malditos Bastardos’ de Quentin Tarantino, como así lo hicieron ver desde el diario As.

El madridista tuvo unas preciosas palabras para su pareja y madre de sus tres hijos, algo a lo que la propia Pilar respondió con otro romántico mensaje, tal y como dejaron ver en sus redes sociales.