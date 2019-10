La última imagen que ha compartido Sergio Ramos en su Instagram ha dejado sin palabras a sus seguidores, quienes están acostumbrados a verle con un gran número de tatuajes en el cuerpo.

"¿Dónde están tus tatuajes?", "¡Qué raro!", "No eres tú", "Espero que no te los hayas borrado", le han escrito. Sin embargo, en esta reciente publicación del capitán del equipo blanco no hay ni rastro de los mismos, algo que ha llamado muchísimo la atención, aunque el propio Sergio ha aclarado que se trata de una campaña publicitaria.

Y es que cada uno de los tatuajes del futbolista parecen guardar un profundo significado para él, y además están hechos al mínimos detalle, por lo que sería muy difícil que llegara a deshacerse de ellos. De momento, a Sergio y su mujer, Pilar Rubio, les llueven las buenas noticias, ya que el capitán blanco recientemente estrenaba el documental sobre su vida 'El corazón de Sergio Ramos', mientras que ella sigue cumpliendo retos y superándose a si misma en El Hormiguero.

