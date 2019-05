Sergio Ramos aclara su futuro antes de su boda con Pilar Rubio

El próximo 15 de junio Sergio Ramos y Pilar Rubio se darán el "sí, quiero" en la catedral de Sevilla y sus pequeños, Sergio, Marco y Alejandro, serán los pajes. Sin embargo, estos últimos días el futbolista ha estado en el centro de la polémica debido a los rumores que indicaban que había recibido una jugosa oferta de China.

En una rueda de prensa, cuyas declaraciones recoge Hola, el capitán del Real Madrid ha querido aclarar su futuro en el club blanco antes de la boda con la presentadora: "Me quiero retirar aquí". "Quiero pasar el resto de mi contrato aquí (...). El día que me vaya me gustaría hacerlo por la puerta grande, ganando y como creo que me merezco después de muchos años aquí", declaraba el sevillano, desmintiendo así las informaciones que aseguraban que estaba negociando su marcha con el club.

"Yo creo que he sido fiel al madridismo, a este escudo, a esta camiseta. Me siento querido. Como te he dicho, la relación no estaba como yo creo que debe de estar, pero en ningún momento me he planteado irme a China y menos teniendo contrato aquí", confesaba Ramos sobre toda esta polémica.

Además, el presidente del Real Madrid, Florentino Perez, negó en el programa 'El transistor' de Onda Cero que el futbolista pidiera su salida y, además, confesó que le dijo a Ramos que "era imposible que el Real Madrid dejara ir a su capitán gratis. Sería un precedente terrible". Actualmente, Sergio Ramos es el jugador con el salario más alto del club blanco porque "es el capitán y se lo merece. Es un jugador top", confesaba Florentino. "Yo le quiero como a un hijo", concluye.

