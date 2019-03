Serena Willams se coge un taxi para llegar a la meta de la carrera de la fundación que lleva su nombre

Lo que ha hecho Serena Williams no tiene precio. La tenista ha participado en la carrera 'Ultimate Run South Beach 2015' (organizada por la fundación que lleva su nombre) en Miami y ha hecho lo nunca visto en el mundo deportivo. ¡Ha cogido un taxi para llegar la meta!



Así es, Serena se cansó cuando solo había recorrido dos kilómetros de los cinco en los que consistía la carrera y decidió atajar haciendo trampas y cogiendo un taxi para que la llevara la meta. Sin que la deportista de élite lo supiera, los avispados fotógrafos la capturaron en el momento en el que se montaba en el taxi.



Estas imágenes han sido publicadas por The Mirror y difundidas en las redes sociales. Su actitud ha servido de mal ejemplo para todos los demás corredores que se unían a la causa y que además estaban en peor condición física que Serena. Su hermana Venus terminó la etapa por sí misma, la cual fue una de las más aplaudidas por terminar la carrera.



Con tal comportamiento por parte de Serena, Twitter se ha llenado de todo tipo de comentarios y críticas acerca de su actitud y la han calificado como una falta de respeto ya que el dinero recaudado iba destinado a UNICEF y otras entidades benéficas.



Después de que se destapara la polémica en las redes sociales, la deportista publicó un vídeo en su cuenta personal de Facebook. "Este año no he corrido la etapa completa pero prometo que el próximo sí que lo haré", confiesa Serena.