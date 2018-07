La Selección Española prohíbe a Piqué tener sexo con Shakira durante el Mundial de Brasil 2014

PARA QUE NO SE DESCONCENTRE

Aunque Shakira acompañará a Piqué durante todo el Mundial de Brasil 2014 ya que se ha cogido vacaciones, no podrán practicar sexo. Así lo ha estipulado la Selección Española que considera que durante este período sus jugadores no pueden desconcentrarse, así que durante los pocos momentos que tengan para verse, no podrán pasar más allá de unos cuantos besos.