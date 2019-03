El secreto mejor guardado de la boda de Melissa Jiménez

Si hace unos meses éramos testigos de la esperada pedida de mano entre Marc Bartra y Melissa Jiménez, ahora la guapa periodista ha contado en una entrevista para Hola lo primeros detalles de su boda. La pareja tiene claro que se celebrará en tierras catalanas entre los meses de junio y julio, pero todavía la fecha no es exacta."Siempre he soñado con una boda muy sencilla y al final uno sabe lo que le puede quedar bien. Soy de ideas fijas y tanto la diseñadora como los wedding planner me decían que era una novia con las ideas muy claras", así comentaba la periodista los primeros detalles de su boda.

El secreto mejor guardado es el vestido que lucirá para dar el sí quiero. "No le he dicho nada a nadie, solo mi madre sabe cómo será el vestido y aun así hay cosas que me reservo porque quiero que sea sorpresa (...) Mis amigas se mueren de rabia, pero prefiero que como me conocen tanto se lleven una sorpresa, porque creo que las voy a sorprender". Sin embargo, tiene claro que apostará por un diseño de Rosa Clará y conseguirá sorprender a todos los invitados y en especial al defensa del que está muy enamorada.

Se nota que la pareja pasa por su mejor momento ya que los dos están más felices que nunca como hemos visto en sus redes sociales. "Todo, sobre todo lo buena persona que es. Es una persona que toca con los pies, sabe perfectamente dónde está, de dónde viene...". También ha dicho que el nacimiento de su hija Gala les ha unido mucho y que ahora la pequeña es la reina de la casa. Entre otros de sus planes, Melissa ha comentado que le gustaría aumentar la familia y darle algún hermanito a su primera hija.