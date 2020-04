Isco Alarcón cumplía este martes 28 años. Un día muy diferente por la cuarentena pero que su novia, Sara Sálamo, se ha encargado de hacer muy especial con la sorpresa que le ha preparado entre globos y una tarta y galletas personalizadas.

La actriz ha dedicado a su chico unas preciosas palabras: "Como si juntos formáramos las piezas de una cámara de fotos que retrata todas las sonrisas y anhelos de nuestra vida. De nuestra familia. Para pararnos de vez en cuando a contemplarlas juntos", ha escrito junto a unas bonitas fotos en blanco y negro de los dos.

Por su parte, el futbolista ha querido compartir una preciosa imagen de la fiesta casera que ha compartido junto a su chica y el hijo que tienen en común, Theo, pero no ha podido evitar recordar una gran ausencia en un día tan especial: "Tengo la suerte de tener a @sarasalamo por cuidarme y sorprenderme cada día no solo hoy! A Isco jr que hoy no puede estar conmigo pero siempre está presente y a Theo que aunque no me deje dormir siestas cuando me sonríe me acaricia el alma!".

