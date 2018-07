Sara Carbonero y sus hijos echan de menos a Iker Casillas durante la Eurocopa 2016

Estos días son muy especiales para los jugadores de la Selección Española, y es que nuestros futbolistas están luchando por volver a alzarse con el título de la Eurocopa por tercera vez consecutiva.

Así, muchos familiares de los deportistas se han trasladado hasta Francia durante los días libres de los jugadores para darles ánimo y apoyo, como ha sido el caso de Pilar Rubio y su hijo Sergio o la familia de Andrés Iniesta.

Este no ha sido el caso de Sara Carbonero y sus hijos, Martín y Lucas, quienes no han podido trasladarse hasta el país vecino debido probablemente porque el segundo hijo de la pareja acaba de nacer y es demasiado pequeño todavía. Pero Sara no ha querido perder la oportunidad de comunicar públicamente lo mucho que extraña al portero publicando en Instagram una imagen de Casillas junto a su hijo Lucas a las pocas horas de nacer donde dice: "Te echamos de menos" y "contando los días" para verlo.