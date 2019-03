Sara Carbonero quiere trasladarse a vivir a París con Iker Casillas y su hijo Martín

LA PRENTADORA QUIERE EMPEZAR UNA NUEVA VIDA

Iker Casillas y Sara Carbonero pasean sobre un futuro incierto. Aunque de momento no hay nada confirmado, parece que el final de Iker en el Real Madrid está cada vez más cerca. Y es que aunque Iker ha revelado que no le importaría probar suerte en otras ligas, lejos de España, Sara no quiere mudarse muy lejos de nuestro país y cree que París sería un destino perfecto para comenzar una nueva vida.