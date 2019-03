Sara Carbonero pasea tipazo y look playero en las playas de Brasil

¿Cómo no nos va a gustar el verano con los cuerpos que nos dejan ver nuestras 'celebs'? Si hace unos días no pudimos ver a Sara Carbonero sin camiseta a pesar de las altas temperaturas, en '¡Hola!' ya tienes las imágenes de la 'it girl' en bikini. Aunque no tiene vacaciones y se encuentra retransmitiendo la Copa Confederaciones, ella aprovecha entre conexión y conexión para darse un baño y tostarse al sol.

Los trajes de baño elegidos han sido uno de rayas marrón y naranja súper favorecedor y otro negro algo más discreto. Como look playero, shorts vaqueros y camiseta oversize de lo más moderna combinada con unas llamativas pulseras en colores flúor. ¡Ella siempre ideal! Tan guapa como siempre, hemos visto a la Carbo no tan delgada como el pasado verano. Y, la verdad, esos kilitos de más le sientan de maravilla.

Seguro que a Sara le han venido de lujo estos momentos de relax playero aunque, todo hay que decirlo, no se separó de su móvil ni un segundo. ¿WhatsAppeando con su Iker Casillas? Quién sabe...