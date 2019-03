Sara Carbonero, molesta por el futuro incierto de Iker Casillas

La estabilidad de Sara Carbonero e Iker Casillas está en peligro desde que el portero dejó de ser titular en el F.C. Porto y pasó a ocupar su puesto en el banquillo como suplente. Algo que no le ha gustado nada al que ha sido calificado como uno de los mejores porteros del mundo.

De hecho, según ha revelado el diario As, el representante del portero se ha puesto en contacto con algunos clubes británicos, como el Chelsea o el Arsenal, para fichar por alguno de ellos. Sin embargo, el portero se ha encontrado con el rechazo de estos clubes quienes sostienen que Casillas es ya un portero veterano.

Aunque sí que hay algún equipo de la liga de Qatar interesado en el portero, parece que de momento no es una opción para él ya que se rumorea que a Sara no le gustaría nada tener que trasladarse allí. También sería una opción la liga americana de fútbol donde, aunque no hay una afición a este deporte tan grande como en Europa, los sueldos siguen siendo altos.

Sea cual sea el futuro profesional del portero, Sara no está contenta con esta incertidumbre y, aunque asegura que ella seguirá a Casillas allá donde vaya, lo cierto es que la periodista está muy feliz en Oporto, ciudad que la tiene completamente enamorada, como ya ha manifestado más de una vez en sus redes sociales.