Sara Carbonero e Iker Casillas pasan la Semana Santa en los rincones más típicos de Madrid junto a su hijo Martín

Iker Casillas y Sara Carbonero han vivido una Semana Santa de lo más relajada y tranquila junto a su pequeño Martín en la capital española. El futbolista y la presentadora no se han ido de escapada, pero eso no significa que no lo hayan pasado muy bien en estos días libres.

La pareja quería desconexión y lo han conseguido, o al menos así nos lo contaba la propia Sara en su blog. Aprovechando la ausencia de aglomeraciones en una semana en la que la capital se 'vacía', los dos han disfrutado de la tranquilidad mostrándole a su hijo los rincones más emblemáticos de Madrid en uno de los mejores momentos posibles para hacer turismo.

La periodista nos ha contado sus vacaciones de Pascua, las cuales las ha pasado en la mejor compañía. Aprovechando el buen tiempo, el futbolista mostraba en su cuenta de Instagram cómo una terraza en Malasaña era la mejor opción para pasar la jornada.

Por su parte, la castellanomanchega nos ha enseñado una tierna foto de padre e hijo viendo a los patos con un bonito atardecer al fondo. También ha aprovechado para tener unos momentos para ella sola, para disfrutar de unos gin tonics, aprender a hacer torrijas y retomar la guitarra.

¡Tú si que sabes sacar provecho a a las vacaciones, Sara!