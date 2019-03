Sara Carbonero e Iker Casillas comienzan su nueva vida instalados en Oporto

Sara Carbonero e Iker Casillas ya están disfrutando de su nueva vida en Oporto, la parejita tomó la decisión de mudarse allí tras el fichaje de Iker por parte del Oporto. Después de que el futbolista haya estado unos días en Holanda por la pretemporada, ahora se han instalado en Portugal y la revista ¡Hola! ha mostrado las fotografías de la parejita dando románticos paseos.

La periodista tuvo que elegir entre el amor o el trabajo, y sin dudarlo dos veces, se marchó rumbo a Oporto con su hijo Martín y su chico. Y la parejita ya se está acostumbrando a la vida allí, ya que han sido vistos recorriendo las calles de la ciudad donde vivirán al menos dos temporadas futbolísticas.

En cuanto a la vida laboral de Sara Carbonero por ahora sigue parada, después que la periodista se tomará un año de excedencia, no parece tener interés en volver a la televisión. Aun así, su chico se he encargado de buscarle trabajo en una tele portugesa, pero no sabemos la decisión que tomará la periodista.