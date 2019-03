Sara Carbonero e Iker Casillas celebran el cumpleaños de la periodista en Tenerife

EN BUSCA DE CALMA

No nos cabe duda de una de las parejas más it del momento es la formada por el portero del Real Madrid y la periodista deportiva. Siempre en el ‘ojo de huracán’, sospechamos que en la elección de Tenerife como destino para la celebración del cumple de Sara Carbonero tiene algo que ver con su propósito de alejarse de los medios unos días. Aunque no sabemos si ellos pensaban contarnos que se iban de viaje, fueron algunos de sus fans los que les delataron a través de las redes sociales. ¿Qué le habrá regalado Iker Casillas?