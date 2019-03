Sara Carbonero desata la polémica en Twitter al confundir a Machado con Serrat

Sara Carbonero vuelve a ser noticia y no precisamente por su vida privada. La periodista quiso rendir homejaje a Iker Casillas, quien ha igualado el récord de Zubizarreta al vestir la camiseta de la selección española en 126 ocasiones. Y claro, su churri no quería pasar este detalle por alto y le ha dedicado un artículo enterito haciendo alarde de lo especial que es su chico titulándolo ‘El balón de oro al ser humano’.

"Es un hombre de una dimensión tan grande, que aún se avergüenza y se emociona cuando los elogios y los reconocimientos son para él", escribe la periodista, añadiendo que "no le gusta ser el centro de atención"… Unas palabras muy sentidas que demuestran el gran amor que existe entre los ‘Carbonillas’.

Esta es la primera vez que Sara habla del guardameta del Real Madrid en la columna que escribe para el diario ‘Marca’ y la madrileña se ha estrenado por todo lo alto… Y es que la periodista quiso iniciar su artículo citando los versos de Antonio Machado "Caminante, son tus huellas el camino y nada más; caminante, no hay camino, se hace camino al andar" y atribuyó la autoría del poema a Joan Manuel Serrat… ¡Menuda metedura de pata, Sarita!

El asunto se convirtió en ‘trending topic’ en Twitter y se desató la polémica. Hasta el punto que Marca rectifico de inmediato en su publicación online las palabras de Carbonero y publicó un tuit en su perfil que aseguraba que "fue una pequeña confusión. El texto lo escribió Antonio Machado y lo canta Serrat. No pasa nada. Trabajamos a un ritmo vertiginoso, y a veces, fallamos y los controles de calidad no detectan el fallo. Somos humanos, y el que tiene boca se equivoca. Gracias por leernos con tanto interés".

Pero su chico no consideró suficiente la defensa que hizo el periodisco a Sara y se convirtió en su mejor escudero a través de su Facebook, donde publicó un video con la canción de Serrat con un curioso pie de foto: "Me gusta como canta este poema de Machado el bueno de Serrat. REPITO, para los más despistados: POEMA de MACHADO CANTADO por SERRAT". "No pasáis una por alto, ¿eh? Menos mal que os aprecio... jejeje".