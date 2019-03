La indirecta de Sandra Gago a Alba Carrillo tras el anuncio de su compromiso con Feliciano López

Feliciano López y Sandra Gago anunciaban su compromiso hace tan sólo unos días. La pareja se dará el ‘sí, quiero’ próximamente, lo hará en separación de bienes, para que el tenista no sufra lo mismo que ya le sucedió con su exmujer, Alba Carrillo, y además algunos apuntan a que esta repentina decisión, tan solo un año después de iniciar su relación, se debe a que Feli no quiere tardar en ser padre.

La reacción de Alba tras conocerse la noticia de la futura boda no se hizo esperar, y en sus redes sociales publicaba una imagen en la que echaba mano de Dalí para lanzar una indirecta a la pareja: “No me mire así, señor Salvador. A mí también me han llamado loca y, alguna vez, genio. Lo que tengo claro es que tengo que darle la razón en una cosa. No hay nada más surreal que la realidad”.

Ahora ha sido Sandra la que parece haberle mandado una pullita a la ex de su futuro marido. Y es que cuando su relación salió a la luz, Alba se jactó de que la estudiante de Periodismo era demasiado joven, ya que son 14 años los que se lleva con Feliciano. De ahí que hay publicado en sus Stories de Instagram: “La edad solo es importante si eres un queso o un vino”.