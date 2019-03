Sánchez Vicario: "Mis padres han ejercido un control sobre mí que me ha anulado como persona"

Arantxa Sánchez Vicario comparece para presentar su polémico libro de memorias, '¡Vamos! Memoria de una lucha, una vida y una mujer'. Un libro en el que Arantxa denuncia la gestión que su familia ha hecho de las ganancias que obtuvo durante su exitosa carrera tenística y los duros momentos que le han hecho pasar, llegándola a "anular como persona".

La ex tenista no ha querido someterse a las preguntas de los periodistas, ya que "está todo en manos de los abogados", pero sí ha leído un comunicado en el qué explica los motivos que le han llevado a publicar esas memorias, asegurando que "he intentado por todos los medios arreglar las cosas en privado pero ha sido imposible. Por eso me he visto obligada a hacerlo público".

Arantxa lleva tiempo escondiéndose de cara a los medios de comunicación pero manifiesta que está "agotada" y "cansada de fingir una relación que en realidad es inexistente". Unas duras declaraciones en las que ha roto a llorar al recordar los momentos vividos junto a su familia en plena infancia y juventud.

Su abogado ha manifestado su deseo de "arreglar este asunto de la mejor forma posible". Pero mientras tanto, Arantxa seguirá apoyándose en sus hijos y marido que "son lo único que le importa" y lo que le "mantiene fuerte".