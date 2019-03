Rudy Fernández dedica la victoria de selección española de baloncesto en Río de Janeiro a Helen Lindes por su cumpleaños

La modelo celebró su cumpleaños en Mallorca rodeada de su familia y amigos

Helen Lindes ha vivido su cumpleaños más especial. La modelo ha cumplido 35 años embarazada de su primer hijo aunque su marido, Rudy Fernández, no ha podido estar junto a ella ya que se encuentra en Río de Janeiro con la selección española disputando en los Juegos Olímpicos. El equipo pasó ayer a semifinales al vencer a Francia y el deportista quiso dedicar el triunfo a su mujer. "Gracias a todos por un cumpleaños tan diferente y especial!!! Y también a los que no han podido estar hoy aquí pero que me han acompañado en el corazón...", escribió la bloguera en su perfil de Instagram.