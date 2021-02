Rosalía se convierte en protagonista de la Super Bowl pese a no actuar junto a The Weeknd

Rosalía se convirtió en la gran protagonista de la Super Bowl sin ni siquiera estar presente. ¿El motivo? Que pese a que ya se había confirmado que la artista catalana no actuaría junto a The Weeknd en el descanso, fueron muchos los que no lo dieron por verídico y se quedaron esperando a ver aparecer a la cantante, que como ya se había anticipado no salió al escenario.

Unos días antes se había extendido el rumor de que Rosalía actuaría junto al canadiense, ya que justo cuando se lanzó semanas antes el remix de ambos con la canción 'Blinding Lights', se acababa de anunciar que la esperada actuación del descanso de la Super Bowl correría a cargo de The Weeknd.

Pero ya el músico había anticipado que no contaría con ningún invitado sobre el escenario: "No había espacio para encajarlo en la narrativa, en la historia que estaba contando. Así que sí, no hay invitados especiales", confirmó en una entrevista poco del gran día.

Aun así los seguidores de Rosalía han logrado convertirla en trending topic, ya que guardaban la esperanza de que apareciera por sorpresa, pero finalmente no fue así, por lo que los memes esperando la actuación de la cantante se han sucedido uno tras otro. ¿Y qué hacía Rosalía mientras tanto? Pues ver la actuación de su compañero de profesión en televisión, tal y como mostró a través de sus stories, y a través de sus redes sociales también contó el lío que montó con su vecino.

Eso sí, parece que el espectáculo de The Weeknd no gustó mucho entre los espectadores, convirtiendo así también a Shakira en trending topic al recordar su actuación del año pasado junto a Jennifer Lopez. Lo que quedó claro es que la gran estrella de la noche fue Tom Brady, quien se llevó bajo el brazo su séptimo anillo con los Buccanners tras imponerse por mucho a los Chiefs.

