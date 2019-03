Romina Belluscio y Guti, ¿amor verdadero o broma 'tuitera'?

Romina Belluscio y Guti parecen haber encontrado el amor. Después de dos semanas tonteando a través de Twitter, la colaboradora de Espejo Público y el jugador del Besiktas han confirmado lo suyo.

La pareja coincidió en una discoteca de Madrid, donde el churri de Alba Carrillo, Fonsi Nieto, fue el encargado de amenizar la fiesta con su mesa de mezclas. Nuestros chicos no se separaron en toda la noche y quisieron compartir con sus ‘followers’ lo que ya es un secreto a voces. “La mujer de mi vida, lo siento se acabó intentare que sea mía, gracias a todos por los regalos de boda", tuiteaba el jugador adjuntando una foto muy acarameladita de los dos.

Pero la cosa no quedó ahí y Guti añadió: "La mujer de mi vida la madre de mis hijos, voy directo a por ella si queréis luchamos????????? lo conseguiré?".

Romina no quiso ser menos y ajunto una foto con el ex de Arantxa Benito y le presentó como su “Albano” particular. Vamos, que la química entre los protagonistas se ha hecho notar, y mucho.

No sabemos si se trata solamente de una broma ‘tuitera’ o sí lo suyo va muy enserio como afirman a través de la red social. Sólo el tiempo lo dirá…