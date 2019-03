Romina Belluscio celebra su último santo de soltera

CADA VEZ MÁS CERCA DEL ALTAR...

No hay ‘sarao’ al que Guti y Romina Belluscio no vayan. En esta ocasión hemos pillado a la pareja en la presentación de un nuevo coche dónde no se separaron ni un segundo. Además, el evento coincidió con el día de Romina, su último santo de soltera antes de su boda con el futbolista el próximo junio.