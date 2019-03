La Roja apunta al Príncipe de Asturias

La selección española de fútbol, actual campeona de Europa y del mundo, se perfila como la gran favoritapara ganar este martes el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes 2010, tras ser secundada masivamente por el Jurado en la primera ronda de votaciones.



Junto a la flamante campeona de la Copa del Mundo de fútbol de Suráfrica, han pasado a la votación definitiva la montañera española Edurne Pasabán, la atleta española Marta Domínguez, el portero del Barcelona y la selección española de balonmano David Barrufet y el atleta etíope Haile Gebreselassie.



El nombre del ganador se hará público a las 12 del mediodía en el salón Covadonga del hotel Reconquista de Oviedo. El ex campeón olímpico y del mundo de waterpolo Manel Estiarte fue elegido por aclamación presidente del Jurado y sus primeras palabras fueron de recuerdo y reconocimiento a su antecesor, Juan Antonio Samaranch, ex presidente del COI fallecido el pasado 21 de abril.



La selección española de fútbol fue secundada masivamente por el Jurado en la primera votación, seguida de Edurne Pasabán, primera mujer que ha logrado escalar las 14 cumbre más altas del planeta.



A continuación, la más votada ha sido Marta Domínguez, actual campeona del mundo de 3.000 obstáculos y considerada la mejor atleta española de la historia.



En total se han presentado 18 candidaturas de diez nacionalidades para los Premios del Deporte 2010. Entre las que han quedado eliminadas figuran la conjunta de tres motociclistas, el italiano Valentino Rossi, y los españoles Daniel Pedrosa y Jorge Lorenzo, la ciclista francesa Jeannie Longo, la organización de la Vuelta Ciclista a España y el triatleta español Javier Gómez Noya.



El jurado, compuesto por treinta personas, incluye al secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky; al presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco; y Miguel Carballeda, presidente del Comité Paralímpico Español.

Leyendas del deporte español, como el mencionado Manel Estiarte, la mejor tenista española de la historia, Arantxa Sánchez Vicario, la bicampeona olímpica de vela Theresa Zabell y el ex futbolista internacional Enrique Castro, Quini, junto a periodistas especializados completan la relación de integrantes del jurado.