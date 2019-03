"No he podido ver a la reina. Una pena que haya coincidido en un día en el que yo tenía competición; no era un tiempo adecuado para mí, y sinceramente pensaba que ella vendría a mi partido y confiaba en conocerla después. Yo tenía mi horario y mi rutina antes. Es un torneo muy importante para mí, siempre ha sido mi sueño jugar aquí y no ha podido ser", ha explicado Rafa.

Preguntado si habría intentado cambiar la hora de su partido para tratar de coincidir con la soberana inglesa, Nadal se ha explicado: "El club es consciente de que yo tengo mis rutinas y antes del partido tenía que tenía que practicar sobre esa hora. Fue imposible. Me hubiera encantado conocerla después, pero se marchó antes, y éste era un partido muy importante para mí".

"Estoy jugando en Wimbledon. No es una broma. Me encanta el torneo, siento un gran respeto por la Reina, pero hoy es el día de mi partido y tengo cosas que hacer", insistió Nadal.

La reina no visitaba el torneo desde 1977. Es la cuarta vez que lo hace. Antes de entrar en la cancha, Isabel II habló con varios jugadores, saludó a la multitud y desayunó en el 'club-house' junto a Virginia Wade, la estadounidense Venus Williams y el suizo Roger Federer, acompañado de su esposa, Mirka, entre otros.

El menú ha consistido en un plato de salmón con espárragos, pollo marinado con naranja y miel y fresas de postre.