No, no es que Iker Casillas esté tan triste que su sonrisa se ha borrado de cara. El portero ha compartido con todos sus seguidores a través de su cuenta de Instagram la razón por la que durante un tiempo ha decidido no sonreír.

"Me reiría a carcajadas pero llevo aparato!!", escribe Iker junto a la instantánea que ha publicado donde aparece posando con la boca cerrada.

Una muy buena decisión para presumir de una preciosa, y colocada, dentadura.