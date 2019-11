Rafa Nadal es uno de los deportistas españoles más reconocidos, y es que son escasas las ocasiones en las que hemos podido ver al tenista perder los nervios o pronunciarse sobre su vida privada. Sin embargo, la indiscreta pregunta de un periodista ha conseguido que el balear pierda los nervios por un momento.

Ha sido en su debut en la Copa de Maestros 2019 en Londres, justo después de su reciente boda con Xisca Perelló, donde lamentablemente perdió contra su oponente, Alexander Zverev. Una derrota que un periodista no dudo en achacar a su matrimonio y que consiguió enfadarle.

"¿Me estás preguntado esto de verdad? ¿Es una pregunta seria o una broma? Vale, estoy sorprendido", le replicó Rafa bastante molesto, aunque sopesando sus palabras. "Es una gran sorpresa para mí que me preguntes esto después de haber estado con la misma mujer 15 años teniendo una vida muy estable y normal. No importa si pones un anillo en un dedo o no. No importa si tienes un anillo en el dedo o no. Por lo menos personalmente. Soy un chico normal. A lo mejor para ti... ¿cuántos años llevas casado?". E inmediatamente quiso zanjar el tema pasando a otra pregunta. "Vale, pasamos al castellano, porque eso es una mierda. Muchas gracias".

Seguro que te interesa...

El sensual segundo vestido de Xisca Perelló en su boda con Rafa Nadal